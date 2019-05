Deleita banda del Don Bosco

La Banda del Instituto Salesiano Piedras Negras Don Bosco emocionó hasta las lágrimas con el concierto que ofrecieron en la explanada del Museo del Niño El Chapulín, en el cierre del festejo a las mamás que realizó la Casa de las Artes durante toda la semana.Bajo la dirección del maestro Dante Sánchez, la banda de música llevó a un mágico recorrido por diferentes obras, entre ellas marchas, boleros, pasodobles, música regional de Oaxaca y música contemporánea.Un fragmento de la marcha Robbie fue el inicio del concierto, para dar paso al ritmo más genuino y representativo de la música española: El pasodoble, con Capitán Sousa.Continuó Paquito el Chocolatero, en una muestra de que la música es una característica que distingue en gran medida al estado de Oaxaca, en una gran diversidad de compositores en música regional, se presentó Sentimiento Mixe del autor Francisco García Máximo.El bolero típico cubano se hizo presente y varios boleros deleitaron los oídos, para dar paso a la bella canción Hasta que te conocí del recordado Juan Gabriel.“Ay de mí llorona, llorona, llorona llévame al río”, la Llorona fue interpretada y recibida con gran emoción por el público.El compositor italiano Ennio Morricone, considerado uno de los más grandes autores de música para el cine de todos los tiempos, al componer la banda sonora de más de 400 películas, por lo que se compartió Moment for Morricone.En un arreglo genial de Johan de Mexy “El bueno, el malo y el feo”, así como “Once upon a time in the west”, continuaron.“La puerta grande” fue la siguiente pieza interpretada, un pasodoble taurino de la compositora catalana Elvira Checa.Los años 70 se hicieron presentes con una selección de canciones del famoso grupo sueco Abba.Finalmente fue The blues Factory, la melodía con la que la Banda de Música del Don Bosco cerró su presentación.Melva Martínez Salinas, directora de la Casa de las Artes y coordinadora del museo, agradeció al Instituto Salesiano Piedras Negras Don Bosco por su apoyo para el festejo realizado a las mamás.» Para este miércoles 15 de mayo, Día del Maestro, la Casa de las Artes tendrá el festejo a los maestros con música de trova en el Teatro Hundido de la Gran Plaza, por lo que se invitó a la comunidad en general y sobre todo a los maestros a acudir.