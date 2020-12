Chef Julián Martínez, el mexicano más italiano

Escuchar Nota

"Tan solo son dos nombramientos de alto reconocimiento dentro de la gran trayectoria que tiene el chef", resaltó Cárdenas Cantú.

"Debo confesar que la gastronomía no era mi pasión, de chavo nunca me vi en esto, yo quería ser contador, pero la vida me llevó a la cocina por necesidad", reconoció el especialista en comida italiana.

"Tengo más de 28 años en este andar de la gastronomía y aunque al principio no era lo que buscaba, todo cambió cuando me di cuenta que lo hacía bien y me encantaba, sobre todo cuando el comensal te da esa seguridad cuando dice 'me encantó este plato, quién lo hizo', así te vas llenando por dentro", aseguró el chef.

"Y no es nada de eso, Italia tiene mucha variedad en cocina, he visitado Italia, he cocinado con chefs italianos importantes, por eso me enfoco mucho en la pesca porque Italia es puro Meditérraneo y comes de lo mejor en cuanto a pescados y mariscos", subrayó el especialista.

"Son éxitos que van llegando con el trabajo que haces, no ha sido una tarea fácil porque impulsar tu propio restaurante requiere mucho compromiso, debes tener la base, armar un buen equipo y creo que es lo que hemos conseguido", precisó el chef.

"Hay quienes dicen que soy el mexicano más italiano cocinando comida italiana, de verdad sí me he dado mucho a la tarea para conocer de raíz a la cultura italiana y eso me ha servido y ha llevado a esto, a donde estamos ahora", enfatizó el chef.



"En el norte estamos acostumbrados más a la carne, pero hay un tema pendiente con el pescado y los mariscos, por eso siento que todo mundo debe darse la oportunidad de probar este producto fresco que además es muy sano", señaló el también propietario de Sepia.

Lo mejor de la culturapodrá disfrutarse a lo largo de este mes engracias a la presencia de las recetas del reconocido chef mexicano Julián Martínez en el menú de Don Artemio, emblemático restaurante de cocina norestense ubicado al norte de la ciudad.A través delque inició el pasado 2 de diciembre y permanecerá hasta el 30 de este mes, los paladares saltillenses podrán deleitarse con los platillos de la culinaria italiana creados por el chef Martínez a partir de productos 100% mexicanos y de pesca sustentable.El chef y empresario saltillensese encuentra detrás de este festival gastronómico que no solo promete conquistar el gusto de sus comensales, ya que también se trata de una experiencia de intercambio de saberes y sabores entre ambos cocineros y parte del equipo dePropietario delel chef Julián acaba conseguir que su complejo sea reconocido como el mejor de la República Mexicana, título otorgado por la revista Gentleman en colaboración con la marca Volvo, firmas que lanzaron una votación online entre los amantes de la buena comida en el país en octubre.Aunado a este reconocimiento, Sepia también fue nombrado como el segundo mejor restaurante de auténtica cocina italiana en toda Latinoamérica, distinción hecha por los Latin America's 50 Best Restaurants.En entrevista exclusiva con Elite, el chef Julián Martínez habló de su pasión por la cocina especializada que elabora a partir de ingredientes frescos que, además de ser buenos para la salud, se generan a partir de prácticas sustentables que promueven el cuidado por el medio ambiente.Asimismo, señaló que es conocido como "el mexicano más italiano" por el celo con el que desarrolla sus recetas que evocan a los sabores del Mediterráneo, pero utilizando productos totalmente mexicanos.Descendiente de una familia de pescadores en el estado de Guerrero, el chef Julián aprendió la importancia de los ingredientes frescos y el cuidado del medio ambiente desde temprana edad.De esta manera, su trayectoria comenzó en un restaurante de Ixtapa Zihuatanejo donde preparaba platillos de la gastronomía tradicional mexicana y fue hasta los 20 años que decidió adentrarse en la cocina internacional.Así, su potencial fue descubierto por Grupo Becco, un consorcio dentro de la industria restaurantera en la Ciudad de Méxic con el que fungió como chef corporativo, llegando a abrir cinco restaurantes para este grupo empresarial.Trabajando en este consorcio, el chef Julián Martínez obtuvo grandes reconocimientos como; The BestAward Of Excellence de la revista Wine Spectator, y The Best Authentic Italian Restaurant Award otorgado porEl chef Julián Martínez alcara que en México se comete el error de reducir la extensa gastronomía italiana a la pizza, la lasagna, los canelones y alguna pasta con crema.Entre sus maestros destacan, además de haber compartido la cocina con Massimo Bottura, uno de los máximos exponentes dentro del arte culinaria italiana.Por esta razón, el 15 de agosto de 2017 el chef Julián decidió poner en marcha uno de sus mayores sueños: ser el cocinero y propietario de Sepia Cucina Italiana.A lo largo de estos tres años, este restaurante que se ubica en laha ganado reconocimiento entre los amantes de la buena cocina porque es un lugar en el que descubren nuevos sabores con distintos maridajes que son posibles gracias a las más de 300 etiquetas de vino con las que cuenta.En consecuencia, el pasado 31 de octubre, especializada en el rubro, reconoció acomo el mejor restaurante de la República Mexicana tras una votación online que realizaron entre miles de amantes de la gastronomía en el país.Gracias a que el chef Julián ha aprovechado todas las enseñanzas que ha recibido de sus maestros, mucha gente lo conoce como "el mexicano más italiano" por el celo con que el guarda las recetas de este país del Viejo Continente.Junto al respeto por el arte culinario de Italia, este experto se distingue también por usar productos mexicanos, orgánicos y obtenidos mediante el método de pesca sustentable."Cuando empecé a ver la comida italiana y todos estos ingredientes, tan fácil como un aceite de oliva, un buen jitomate, la albahaca, el romero, la salvia, hacer alguna mezcla de esto con un pescado, con una carne, con unos ravioles salteados nada más con mantequilla y sal y parmesano, te cambia la vida porque son ingredientes que no necesitan de muchas técnicas para elaborarlos", detalló el chef Julián.Dentro de sus propios gustos y lo que más piden los comensales en Sepia, destaca el carpaccio de pescado con pesca del día como el atún, la totoaba, la lobina y el kampachi.En cuanto a pasta, el chef resalta sus ravioles rellenos de carne o algunas pastas con mariscos como camarones salteados con jitomate cherry, gracias a la facilidad con los que se pueden manejar estos productos."Me encanta y me fascina comer una pasta con aceite de olivo, es lo que me encanta de esta libertad de preparar estos platos", recalcó el experto.Lo grandes sabores de la extensa gastronomía italiana que trae a Saltillo el chef Julián Martínez podrán degustarse todo el mes de diciembre en Don Artemio."He aprendido muy bien el arte de cocinar comida italiana luego de muchos años de andar en esto, en esta ocasión traemos a Saltillo una propuesta basada en pesca sustentable, con productos muy frescos y totalmente mexicanos", explicó el especialista.Dentro del menú creado por el chef Julián Martínez para este festival gastronómico, resaltan lacon Frutos del Mar, Pulpo a la Parrilla con Caponata de Verdura y Lobina Rayada de Ensenada."Traemos platillos auténticos de la comida italiana con productos mexicanos, espero que los saltillenses vengan a probar esta nueva experiencia con sabores diferentes a los que están acostumbrados aquí en Coahuila", manifestó el experto.La planeación de este festival gastronómico se viene "cocinando" desde hace un año, cuando el chef Juan Ramón Cárdenas invitó al chef Julián Martínez para formar parte de la edición de Guerreros del Maíz 2020 que se realizaría el pasado mes de mayo con Italia como país invitado.Sin embargo, la emergencia sanitaria provocó la cancelación del festival anual de Guerreros del Maíz, por lo que la participación del chef Julián se reprogramó para este mes de diciembre.Por último,para la consolidación de los platillos que permanecerán en la carta del emblemático restaurante saltillense hasta el 30 de diciembre."Vamos a estar haciendo unas cosas maravillosas y muy ricas para que vengan, las prueben y se pasen un lindo día, y sobre todo que disfruten de una gastronomía diferente a la que conocen en Saltillo", finalizó.Las creaciones del chef mexicano Julián Martínez, reconocido por su cocina italiana, forman parte del menú de Don Artemio desde el pasado miércoles y estarán presentes hasta el próximo 30 de diciembre como parte del Festival de la Alta Cocina Italiana organizado por el chef Juan Ramón Cárdenas Cantú.Para el especialista en gastronomía italiana Julián Martínez, uno de los mayores errores de los mexicanos es reducir la culinaria de Italia a las pizzas, las lasagnas, los canelones y las pastas con crema.Más bien, él propone degustar la grandeza de este tipo de cocina que tradicionalmente se ha configurado en torno a los productos frescos del mar que ofrece esta zona gracias al Mediterráneo.20 años tiene el chef Julián enfocado en la cocina internacional.3 años tiene el chef Julián Martínez al frente de Sepia, su propio restaurante.“Hay quienes dicen que soy el mexicano más italiano cocinando comida italiana”.“Italia tiene mucha variedad en cocina, he visitado Italia, he cocinado con chefs italianos importantes, por eso me enfoco mucho en la pesca porque Italia es puro Meditérraneo y comes de lo mejor”.