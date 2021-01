Delgado arremete contra inconformes en Morena: ‘gana la ambición personal’

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Mario Delgado arremetió este lunes contra los integrantes de Morena que no se vieron favorecidos en las encuestas en las que se determinó a los virtuales candidatos y candidatas a 15 gubernaturas, entre ellas la de Zacatecas.



"A aquellos que buscan la judicialización hay que hacerlos entender que en Morena no se lucha por cargos, sino por el proyecto de transformación del país. No resultan favorecidos en alguna encuesta y les gana la ambición personal”, lanzó.



Mario Delgado recriminó así a los morenistas inconformes con los procesos internos en 15 entidades donde habrá elecciones en junio próximo. Lo anterior, luego de la toma de protesta de la nueva Comisión Nacional de Honor y Justicia, cuyo objetivo es solucionar los conflictos internos de Morena tras la designación de candidatos y candidatas a las distintas gubernaturas.







"La Comisión de Honor y Justicia deberá devolver la confianza a los militantes para terminar con la judicialización de los asuntos, actuar con imparcialidad y evitar que lleguen (los casos) a instancias externas al partido, que tanto daño han hecho a Morena", abundó Delgado.



Explicó que la forma de seleccionar a candidatos y candidatas fue muy clara: la unidad o las encuestas. E insistió que a aquellos que buscan la judicialización, porque no fueron favorecidos, hay que hacerlos entender que en Morena no se lucha por un puesto sino por un proyecto.



De igual manera, pidió a los miembros de la nueva Comisión de Honor y Justicia que ayuden para que se respeten los estatutos de Morena a través de la unidad o las encuestas.