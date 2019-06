Delgado ve disposición de congresistas de EU para evitar aranceles

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Mario Delgado, aseguró que ve buen ánimo en los congresistas estadunidenses para llegar a acuerdos y evitar que se cumpla el amago arancelario de Donald Trump, incluso para bloquear las medidas que pueda tomar el magnate.“Estuve con Steve Scalise, que es, después del líder de la fracción, es la posición más importante y ahí lo que yo también percibí, es que hay más ánimo de encontrar un acuerdo que llegar al tema de las tarifas, tampoco lo veía con simpatía, aunque no lo expresaba abiertamente el congresista republicano”, señaló en entrevista telefónica desde Washington DC, Estados Unidos, el también coordinador de la fracción parlamentaria de Morena.Delgado acudió en representación del Congreso mexicano con la delegación de negociadores que encabeza el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, el diputado de Morena sostuvo que no se habló sobre las represalias que puede tomar el gobierno de México en caso de que se cumpla la amenaza de imponer cinco por ciento de aranceles a productos mexicanos, toda vez que, aseguró hay esperanza de republicanos y demócratas de que se logre detener la medida.“Es el ambiente que yo percibí, hay que reforzarlo, pero, insisto, hay que esperar los resultados que se tengan de la reunión del día de hoy”, señaló el legislador.Añadió que aunque el Congreso de Estados Unidos no tiene injerencia en las negociaciones, si puede bloquear la imposición de Trump y es parte de lo que dijo, fueron a negociar del lado del Congreso.“La negociación sobre el tema de las tarifas la hace el gobierno, no la hace el Congreso, y, evidentemente esto sirve porque eventualmente el Congreso puede bloquear las medidas del presidente Trump."Entonces, la idea fue establecer contactos; evidentemente hay un mal ambiente, o hay un rechazo ante la posibilidad de instrumentar estas tarifas. Bueno, nuestra visita acá pues de lo que trata es fortalecer que ése no es el camino, la idea de que ése no es el camino y que ambos países saldrían perjudicados y el tema de migración pues no puede mezclarse con el tema comercial”, señaló Delgado.Ayer, Mario Delgado, acompañado del presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores en el Senado, Héctor Vasconcelos, se reunión con congresistas demócratas en el encuentro estuvieron presentes, los legisladores miembros del Partido Demócrata: Henry Cuellar, Salud Carbajal, José Luis Correa, Verónica Escobar y Sheila Jackson.Este miércoles Delgado y Vasconcelos se reunieron con el congresista republicano Steve Scalise quien, según el coordinador de Morena, tiene ánimo de llegar a acuerdos.