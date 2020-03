Delimitan predios en disputa

Escuchar Nota

Nueva Rosita, Coah.- Con la finalidad de que las personas que se posesionaron de terrenos, aparentemente de Grupo México en la colonia Hacienda Chiquita, no sigan construyendo mientras se termina el juicio que está en proceso, personal de Grupo México fue apoyado por decenas de policías municipales y estatales.



Fue durante la tarde de ayer a eso de las 15:00 horas, cuando un convoy de amenos 10 unidades de la Fiscalía, Policía Civil, Acción y Reacción, así como elementos municipales de Sabinas, Nueva Rosita y Múzquiz, llegaron fuertemente armados a la colonia Hacienda Chiquita, acompañados de gran cantidad de personal de Grupo México y ministerios públicos de la fiscalía.



Los elementos policiacos comenzaron a acordonar todo el área de la colonia Hacienda Chiquita, mientras que personal de Grupo México con maquinaria pesada realizaban algunos pozos para instalar malla ciclónica.



Extraoficialmente se comentó que aunque el juez determinó que los habitantes de ese sector del municipio no serían desalojados, se estableció que se podría delimitar las áreas que no están habitadas con la finalidad de que las personas que se posesionaron no continúen construyendo, mientras se termina el juicio que se lleva a cabo en Sabinas.



Mientras los elementos de la fiscalía acompañaban a personal de Grupo México a verificar las áreas que se delimitarían, los habitantes de ese sector se mantuvieron a la expectativa de las acciones que realizó la fiscalía.



Cabe mencionar que durante el tiempo en que se realizó la diligencia, no se registró ningún incidente entre los habitantes y los elementos de Seguridad Pública y privada.