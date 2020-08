VIDEO: Delincuentes encañonan a trabajador con síndrome de Down

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que un trabajador con síndrome de Down es asaltado por sujetos armados en una tienda de conveniencia.



Los hechos ocurrieron en Mazatlán Sinaloa y las imágenes han causado indignación entre usuarios de redes sociales quienes condenaron el hecho.



En el material videográfico se puede observar como uno de los asaltantes aborda con violencia a los trabajadores mientras sostiene el arma, acto seguido, encañona al joven con síndrome de Down y lo somete, al tiempo que llega su cómplice para llevar a los empleados a la bodega, al tiempo que uno de los delincuentes sustrae dinero en efectivo de la caja del establecimiento.



Hasta el momento ninguna autoridad se ha pronunciado al respecto. En redes sociales se ha desatado una cacería por parte de los internautas quienes comenzaron a publicar el video a fin de dar con el paradero de los sujetos armados.