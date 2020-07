Delinean rumbo de fideicomiso fílmico mexicano

Escuchar Nota

Privilegiar películas que no tengan violencia de género y aquellas que tengan micropresupuestos, son algunas de las propuestas de operación para el nuevo fideicomiso de apoyo al cine mexicano.Esto durante una mesa virtual organizada por el, en la que participaron cineastas y productores nacionales.El encuentro formó parte de una serie de charlas que buscan adecuar las reglas de operación y la convocatoria de un nuevo Fideicomiso que comenzará a operar en 2021 y que juntará el, responsables de apoyar cintas de corte comercial y de autor, respectivamente., pidió tomar en cuenta a los apoyos a aquellas historias donde no haya tipo alguno de discriminación.“Es ir construyendo películas con pensamiento crítico, que contruyan una conversación en las audiencias más críticas”, apuntó Marán durante su participación.cinta hecha en su totalidad con un teléfono móvil, propuso que se considera a películas de micropresupuestos para el apoyo, que no necesariamente son de baja calidad.Actualmente una cinta promedio nacional supera los 20 millones de pesos, pero el realizador recordó casos como, ganadores en festivales internacionales, cuyo presupuesto fue infinitamente menor.“Cuando llegan carpetas (de proyectos) de dos millones de pesos, o un millón o 500 mil pesos (de costo) se les considera inviable, poco rigurosos, poco profesionales, más locales y de facto son excluidas”, comenta Tobar.La próxima semana seguirán las mesas de trabajo con varias temáticas como el apoyo al cine de las comunidades y pueblos indígenas, cine para las infancias, de animación y distribución.