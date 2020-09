Demanda Canelo a DAZN por no cumplir contrato

Escuchar Nota

“El Canelo” se mete en los tribunales para “pelear” con Oscar de la Hoya y DAZN, el promotor y la compañía de “streaming” que le dieron el salario más alto en la historia del boxeo… — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) September 9, 2020

y su siguiente combate está muy cerca... pero en los juzgados.por incumplimiento de contrato.El considerado mejor peleador libra por libra argumenta que no puede regresar al ring porque la compañía y sus promotores no están haciendo su trabajo.. Se esperaba que volviera en septiembre, pero DAZN no le quería pagar los más de 30 millones de dólares por pelea que tiene garantizado en el contrato.Saúl cumplió en mayo pasado una década bajo las riendas de la empresa de Óscar de la Hoya, y con DAZN lleva desde octubre de 2018, pues la compañía de streaming firmó en ese entonces al tricolor por una cifra de 365 millones de dólares y 11 pleitos., y querría, según una fuente, hasta salirse del contrato, mismo que en su momento fue catalogado como el más jugoso en la historia del deporte.