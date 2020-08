Demanda diputada Rosa Nilda reciban ex trabajadores de AHMSA pago que les corresponde

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- En apoyo a las familias de la Región Centro, la Diputada Rosa Nilda González Noriega busca que se atienda a la brevedad la situación que viven ex trabajadores de la empresa Altos Hornos de México (AHMSA), los cuales se retiraron de la vida laboral hace varios meses, incluso años pero no han recibido el pago de su terminación para evitar que realicen nuevos bloqueos en las vialidades de Monclova.



“Es conocido por todos la difícil situación económica que vive la empresa acerera, sin embargo, también se tiene que comprender la realidad que viven las familias de estos ex obreros al no recibir la terminación que les corresponde conforme a lo establecido en la ley” explicó Rosa Nilda González.



En Sesión de la Diputación Permanente, la Diputada presentó un Punto de Acuerdo para que por conducto de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, se envíe la solicitud a la Secretaría del Trabajo, ya que el pasado viernes 14 de agosto del 2020, un grupo de 30 ex trabajadores de AHMSA bloquearon la Avenida Prolongación Benito Juárez en Monclova para exigir a la empresa el pago de su terminación, pues algunos de ellos llevan meses e incluso años esperando ese dinero.



Cansados de no recibir respuesta, los trabajadores impidieron el paso de automovilistas, por cerca de dos horas para tratar de hacer presión y poder recibir la terminación que por ley les corresponde, la situación estuvo a punto de salirse de control cuando se confrontaron con trabajadores en activo que no podían llegar a su centro de trabajo.



Raúl López, representante de los ex obreros de AHMSA, mencionó que solo se han pagado a dos ex trabajadores el pasado 24 de julio y a la fecha no han tenido un acercamiento con los demás, se sabe que los ex trabajadores solicitan el pago de 2 a 3 personas por semana pero que se inicie con el pago, sin embargo, no han tenido respuesta.



Algunos de los ex obreros se retiraron al presentar enfermedades o problemas en la columna, rodillas u otras partes del cuerpo, lo que los imposibilita a encontrar otra fuente de ingresos para ellos o para sus familiares.



Hay personas que dedicaron más de 30 años de su vida a la empresa, y al presentar algún problema de salud solicitaron su incapacidad, u otros decidieron retirarse de manera voluntaria, pero ahora tienen que enfrentar esta nueva dificultad.



Rosa Nilda agregó que la gran mayoría de los ex obreros son padres de familia, el sustento de su hogar, y al igual que muchas familias coahuilenses están viviendo una situación complicada por la falta de recursos económicos, es por ello que es indispensable intervenir de manera inmediata para que les cumplan con el pago que les corresponde, además , al intervenir las autoridades laborales y llegar a un acuerdo de pago a los ex obreros se evitarán que se presenten bloqueos en las vialidades de Monclova, los cuales afectan a cientos de personas.