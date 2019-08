Demanda disquera de Eminem a Spotify

Eight Mile Style, disquera de Eminem, presentó una demanda contra Spotify por infringir derechos de autor sobre la música del rapero, informó The Hollywood Reporter.La compañía presentó la queja ante una corte federal de Nashville, Tennessee, bajo el argumento de que la plataforma de streaming no cuenta con la licencia para ofrecer más de 250 canciones del músico en su catálogo, lo que, según ellos, les genera ganancias por miles de millones de dólares.Eight Mile Style acusa que Spotify tampoco no les ha pagado la parte proporcional que les corresponde por cada reproducción, como se estipula en la ley de modernización de la música promulgada en Estados Unidos en octubre del año pasado.En la demanda, también se acusa que la plataforma agregó el reconocido tema "Lose Yourself" dentro de la categoría "Control de Derechos de Autor", en la que se acomoda a las canciones de las que se desconoce el propietario.La disquera calificó como absurda esa decisión, pues consideran que es imposible que el gigante tecnológico desconozca al propietario de la canción que fue el tema principal del filme 8 Mile Street, cinta biográfica del cantante y que ganó el Óscar a Mejor Canción Original en 2002."Spotify no ha notificado a Eight Mile Style, tampoco ha pagado por las reproducciones, simplemente remitieron pagos aleatorios que representan una fracción mínima de los flujos correspondientes", señala el documento legal.El sello discográfico busca que la plataforma de streaming les pague un reembolso sustancial de las ganancias obtenidas, que sería fijado durante el juicio, o bien, intentarán que Spotify haga un pago de daños por cada canción de un valor de 150 mil dólares.