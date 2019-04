Demanda EU a México reforma laboral para ratificar T-MEC

La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, afirmó que los legisladores no podrían aprobar el reemplazo del Tratado de Libre Comercio (TLC) de América del Norte a menos de que México apruebe una legislación que proteja los derechos de los trabajadores.Legisladores demócratas han dicho que el nuevo Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC), debe garantizar que los trabajadores en México tengan derecho a organizarse en sindicatos, un paso que requeriría nuevas leyes laborales mexicanas."Una de las cosas que el Gobierno mexicano tiene que hacer antes de que podamos considerar (votar por el Tratado), es aprobar una legislación sobre los derechos de los trabajadores en México", dijo Pelosi, en una entrevista con el sitio web Politico publicada este martes.Pelosi, también citó preocupaciones sobre las disposiciones de aplicación para el tema laboral y otros como protecciones ambientales."Sin disposiciones de cumplimiento no hay tratado", le dijo al sitio web Politico."La principal preocupación que tenemos es: incluso si tiene el mejor lenguaje del mundo en ese (acuerdo), si no tiene disposiciones de aplicación, no tiene nada... Tienes que tener disposiciones estrictas de aplicación ".El nuevo acuerdo comercial ha recibido una recepción fría en la Cámara de Representantes controlada por los demócratas, debido a sus disposiciones sobre el trabajo, fármacos biológicas y otros asuntos."Las preocupaciones que tienen nuestros miembros son los derechos de los trabajadores, el medio ambiente y los problemas relacionados con los productos farmacéuticos", dijo Pelosi.Pelosi remarcó una preocupación que han tenido otros legisladores demócratas, que han dicho que una debilidad importante del TLC fue que permitió que los salarios mexicanos se estancaran."Al no tener disposiciones de cumplimiento estrictas, esencialmente está facilitando la subcontratación de puestos de trabajo y la desprotección de los trabajadores y la subcotización de los trabajadores de Estados Unidos", dijo la representante Pramila Jayapal el mes pasado.