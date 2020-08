Demanda expareja a Salcedo, podría ir preso

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El defensa de los Tigres de la UANL, Carlos Salcedo, vuelve al ojo del huracán en su vida extradeportivo pues, de acuerdo a la revista de espectáculos TV Notas, el exChiva tendría una demanda en su contra debido a un incumplimiento en el pago de la pensión alimenticia de su pequeña hija.



La fuente asegura que Salcedo firmó un acuerdo para la pensión de su pequeña, misma que no ha cumplido, por lo que su expareja interpuso una demanda penal en su contra por abandono y violencia familiar, por la cual podría ir a prisión hasta por cuatro años.







A dos años de terminar su relación sentimental, Salcedo e Ivanna Sigüenza y tendrían esta disputa legal por lo que el futbolista ha sido citado varias veces a los juzgados por incumplir con el pago de la pensión alimenticia, además de que no realiza las visitas con la pequeña desde hace un año.



En declaraciones recogidas por la misma revista, Sigüenza detalla que la situación con Salcedo es insostenible y la tiene molesta ya que le adeuda 354 mil pesos correspondientes al año 2019, además de 150 mil pesos de lo que va de este 2020.



Además del monto por concepto de pensión alimenticia, la expareja de Salcedo aseguró que el jugador se comprometió a pagar la renta de la casa donde vive junto con su hija, misma que no ha saldado desde hace más de un año, por lo que adeuda más de 600 mil pesos.