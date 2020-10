Demanda Lenin Pérez acciones a favor del personal de salud

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El día de ayer comparecieron ante el Pleno de la Cámara de Diputados el Secretario de Salud y de los Directores del IMSS, ISSSTE e INSABI. Durante su participación, el diputado Lenin Pérez Rivera manifestó que la experiencia de haber tenido Covid-19 le sirvió para darse cuenta que los medicamentos auxiliares son muy caros y que existía desabasto en las instituciones de salud pública, lo que impide que todos los trabajadores puedan tener acceso al tratamiento.



Declaró que como diputado sin partido no sigue una línea ni defiende a un gobierno, sino que defiende los intereses y el bienestar de los ciudadanos, por ello, propuso construir un acuerdo que permita atender las demandas que enfrenta el sector salud y le permita al país atender la pandemia.



Externó que la pandemia por Covid-19 ha dejado al desnudo la falta de infraestructura, de equipamiento hospitalario, así como el déficit de personal de salud para atender a pacientes. Esto como resultado de décadas de abandono, en particular de la administración anterior que dejó al país en pésimas condiciones, con un seguro popular en el que no había ni gasas, ni jeringas, ni el medicamento más básico para brindar una atención digna.



Sin embargo, manifestó que es momento de asumir la responsabilidad que a cada uno nos corresponde y que es necesario mejorar el primer nivel de atención; promover la educación en salud; fomentar una mejor formación de los médicos; lograr una detección temprana y derivación oportuna a centros especializados.



Pidió a los funcionarios tomar acciones en favor del personal que trabaja directa o indirectamente con pacientes con Covid; mejores condiciones laborales, beneficios a las familias de los médicos que pierdan la vida en esta lucha, bases para quienes no cuenten con una y beneficios a los prestadores de servicio social que también han estado presentes.



También pidió que se garantice el abasto de medicamentos para las niñas y niños que padecen cáncer. Además, solicitó atender urgentemente las especialización y reforzamiento de oncología y hematología, ya que en todo el país apenas existen aproximadamente 220 oncólogos pediatras y 36 cirujanos oncólogos pediatras para atender 7 mil nuevos casos de cáncer en niñas y niños cada año.

Por último, agradeció al Director del IMSS por su apoyo para terminar el hospital general de zona en Acuña por el que tanto se ha luchado y que está próximo a ser entregado por el presidente.