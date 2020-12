Demanda morenista negar registro a David Monreal

Escuchar Nota

"Hoy la Auditoría Superior de la Federación dice que los resultados nos los entregará en febrero, mientras tanto el ciudadano David Monreal se registra para la candidatura del estado de Zacatecas, situación que vemos mal y motivo por el cual estamos denunciando todas estas irregularidades", sostuvo.



"Pedimos al partido también que se le niegue la participación a gentes que han demostrado no tener calidad moral, no haber entregado resultados positivos y que, además, están encubriendo los resultados de este crédito ganadero, de este programa que venía a desarrollar y a detonar la producción y a apoyar a los ganaderos que nos hemos visto sumamente afectados", expresó.



por haber operado con irregularidades el programa Crédito Ganadero a la Palabra.En conferencia, recordó que en su primer año de operación, este programa que fue un compromiso del Presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que derivó en reducciones y que en 2021 éste fuera eliminado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.información sobre la revisión realizada al primer año de operación del programa, pero ésta le notificó que no las han concluido., por tratarse de un personaje sin calidad moral y que no ha entregado resultados positivos.Añadió que sus expresiones no las hace como legislador federal, sino comoRecordó que ha trascendido que la ejecución del programa arrojo serias irregularidades