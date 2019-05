Demandan a AMLO asumir postura firme ante EU

Las dirigencias del PRI y PAN demandaron al Gobierno federal asumir una postura firme ante la amenaza de Estados Unidos en materia arancelaria.En un comunicado, el tricolor exigió al Presidente Andrés Manuel López Obrador que deje claro a su homólogo Donald Trump que México no es su Policía migratoria."Exhortamos a nuestras autoridades a manifestar con claridad que México no es ni aceptará ser la Policía migratoria de los Estados Unidos", indicó.El instituto político afirmó que la imposición de aranceles a los productos mexicanos implicaría una acción contraria a la relación de amistad entre ambos países, lo que afectaría a las dos economías.Ante ello, exigió al Gobierno mexicano pronunciarse en contra de la medida anunciada ayer por Trump y prever las medidas correspondientes, entre ellas aranceles retaliatorios en caso de que ésta se concrete."Esta amenaza contradice el propósito de integración incluyente que alientan los Gobiernos de México, Canadá y los propios Estados Unidos de avanzar hacia la ratificación del T-MEC", citóEl partido señaló que la política migratoria de México debe atender los intereses y principios del País, así como ajustarse a las mejores prácticas para garantizar una migración legal, ordenada y segura."En el PRI reiteramos nuestra convicción de que el fenómeno migratorio requiere una atención del tamaño de su complejidad humana, económica, social y cultural, al tiempo que refrendamos nuestra determinación de impulsar el tratamiento de este tema con un enfoque bilateral y multilateral", reiteró.De acuerdo con el comunicado, la relación entre México y Estados Unidos no se agota en el intercambio comercial; sin embargo, un flujo constante y ágil de productos entre ambas naciones contribuye a la prosperidad económica de toda la región norteamericana.El partido señaló que la buena vecindad exige acuerdos y colaboración. No obstante, agregó, éstos no puedes menoscabar la soberanía y dignidad de México.En tanto, Marko Cortés, dirigente del PAN, consideró que López Obrador no debe mostrar debilidad ante Trump."Cae @BMVMercados, se desploma peso vs dólar. @gobmx @lopezobrador_ no debe mostrar debilidad ni actuar con miedo", tuiteó."Requiere firmeza, estrategia, generar confianza y corregir errores, potenciar nuestras fortalezas, darle valor a nuestra posición geográfica, mano de obra y productos".