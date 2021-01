Demandan a Apple para que elimine Telegram de la App Store

Escuchar Nota

“Nuestras condiciones de servicio prohíben expresamente las llamadas públicas a la violencia. En las últimas 24 horas hemos bloqueado decenas de canales públicos que expresaron llamadas a la violencia para miles de suscriptores", dijo el portavoz de Telegram, Mike Ravdonikas, hace unos días.

En las últimas semanas ha habido mucha tensión social y política en los. El pasado 6 de enero un grupo de manifestantes tomaron con violencia elA partir de dicho evento las redes sociales han tomado diversas medidas para no verse involucradas en la incitación a la violencia. En ese sentido, una organización sin fines de lucro demandó aexigiendo que eliminee laEn lainterpuesta en un tribunal federal,, se acusa a la aplicación de mensajería de no haber reprimido una conversación que contribuyó a las protestas violentas tras el ataque del Capitolio.El organismo argumenta quedebería actuar en contra Telegram como lo hizo contra Parler, una red social con una política de contenido más relajada que se llenó de llamadas a la violencia y la insurrección cuando se oficializó el triunfo deen lasDebido al tipo de conversaciones que se detectaron tantocomoeliminaron ade sus tiendas de aplicaciones ytambién le retiró el soporte.En el caso de Telegram,señala que la app ofrece salas de chat privadas, pero también grupos públicos a los que puede unirse cualquier persona y en los cuales han encontrado contenido dey otros extremistas cuyas publicaciones violan los términos de servicio de Apple para su tienda de apps.Coalition for a Safer Web es un grupo apartidista que aboga por tecnologías y políticas para eliminar el contenido extremista en las redes sociales. De acuerdo con The Washington Post, el presidente de la coalición, Marc Ginsberg, declaró: "Telegram se destaca por sí mismo como el super difusor del discurso de odio, incluso en comparación con Parler".A pesar de que Telegram no ha dado alguna declaración sobre la demanda cabe recordar que, desde la semana pasada, está eliminando algunos grupos públicos administrados por neonazis y supremacistas blancos debido a preocupaciones de que las cuentas incitaran a laDetallaron que las cuentas que están siendo eliminadas están relacionadas con diversos temas, entre ellos las conspiraciones a favor decomo el supuesto fraude en las pasadas elecciones o la teoría de; también han encontrado contenido como guías de guerra de guerrillas y otros textos que los administradores proporcionaron a los usuarios a través de la función de archivos alojados de Telegram.