Demandan a China por causar ‘enfermedad, muerte y sufrimiento’ en el mundo

Escuchar Nota

“Durante semanas críticas al inicio del brote, las autoridades chinas engañaron al público, ocultaron información crucial, arrestaron a denunciantes y negaron la transmisión entre humanos pese a las pruebas crecientes”.



“COVID-19 ha hecho un daño irreparable a países de todo el globo, ocasionando enfermedad, muerte, perturbación en la economía y sufrimiento humano”, dijo Schmitt en la nota.



El gobierno de, al Partido Comunista Chino y a funcionarios e instituciones de ese paísque, aseguró,en este estado.En un comunicado publicado en su página web, el fiscal general de Misuri, Eric Schmitt, informó de esta acción judicial al considerar que la actuación de los demandados, que aduce que incluyó la ocultación de datos y la negación de la naturaleza contagiosa del coronavirus, no solo conllevó la pérdida de vidas, sino también graves consecuencias económicas.La demanda,, sostiene que:Además, la Fiscalía de Misuri acusa a China de “destruir investigación médica crucial, permitir que millones de personas se expusieran al virus e incluso acaparar Equipamiento de Protección Individual (EPI), causando así una pandemia global que era innecesaria y prevenible”.El escrito sostiene que hacia finales de diciembre funcionarios de la Sanidad china tenían pruebas “serias” de la transmisión entre humanos, pero aun así no informaron del brote a la Organización Mundial de la Salud (OMS) hasta el 31 de ese mes, sin mencionar que se contagiaba entre las personas.La demanda agrega que, pese a que tenían conocimiento de la enfermedad, los responsables chinos “hicieron poco para contener su expansión; y cita datos ofrecidos por el diario The New York Times, que señalan que cerca de 175,000 individuos abandonaron Wuhan, donde surgieron los primeros casos mundiales, el 1 de enero para viajar por la festividad del Año Nuevo Chino.El fiscal explicó que en el caso de Misuri “el impacto del virus es muy real -miles han sido infectados y muchos han muerto, las familias se han visto separadas de sus seres queridos que han muerto, los pequeños negocios están cerrando sus puertas y quienes viven al día dependiendo de sus salarios están luchando para poner algo de comida en sus mesas”.Según datos de las autoridades locales, Misuri ha registrado hasta el momento más de 6,000 casos de coronavirus, de los que más de 220 han fallecido, mientras que en todo Estados Unidos se han producido más de 800,000 contagios y 43,600 muertos.Las medidas adoptadas por China al inicio del brote del coronavirus han sido criticadas por legisladores en Estados Unidos y el presidente, Donald Trump, se ha referido a él como el “virus chino”.