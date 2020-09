Demandan a Lindsay Lohan por más de 365 mil dólares y no paga

Escuchar Nota

México.- La actriz y cantante Lindsay Lohan está en medio de la polémica una vez más luego que violó el contrato que tenía con la compañía editorial HarperCollins para escribir un libro.



Por tal motivo, la protagonista de "Juego de gemelas" está siendo demandada por una suma de 365 mil dólares más intereses y tarifas federales, según reveló el portal TMZ este jueves.



La relación entre Lohan y la editorial se remonta a 2014, cuando se firmó un contrato en el que se explicaba que la estrella de la pantalla grande tendría terminado el libro para mayo de 2015, pero eso no sucedió.



HarperCollins movió la fecha de vencimiento a 2017 y le pagó a la actriz 365 mil dólares en adelanto a futuras regalías, pero llegada la fecha no recibieron el texto.



De acuerdo con TMZ en septiembre de 2018, hace dos años, el contrato terminó y pidieron su dinero de vuelta, sin recibirlo a la fecha. Lindsay Lohan no se ha pronunciado al respecto.



La que a finales de la década de los 90 y en los 2000 gozara del éxito de Hollywood con cintas como "Viernes de locos" y "Chicas pesadas" ya ha sido el centro de escándalos en otras ocasiones.



En 2012, por ejemplo, salió a la luz que el también actor Charlie Sheen le prestó 100 mil dólares para que Lohan pagara sus impuestos.