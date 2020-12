Demandan a Twitter por difamación

Escuchar Nota

México.- Como sucede en todo el mundo, antes de las elecciones se publican diversas historias que buscan afectar a los candidatos. En la más reciente elección presidencial en Estados Unidos, una de esas historias fue publicada en el medio New York Post, sin embargo, Twitter decidió bloquear el acceso al artículo y, ahora una de las personas involucradas está demandando a la plataforma por difamación.



Parta entender de dónde viene la queja hay que recordar que en octubre pasado, el diario New York Post reveló una serie de correos electrónicos de 2015 en donde supuestamente un alto ejecutivo de una empresa energética en Ucrania le agradece a Hunter Biden, el hijo del próximo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por haberle invitado a Washington para presentarle a su padre, entonces vicepresidente de la administración Obama. Información que Biden ha negado.



La persona detrás del descubrimiento de esos correos es John Paul Mac Isaac, el propietario de un taller de reparación de computadoras de Delaware a quien el NY Post citó como la fuente de la computadora portátil de donde se obtuvieron los supuestos correos de Biden.



Cuando la historia comenzó a tomar relevancia Twitter tomó la decisión de bloquear la URL del artículo, citando su política existente sobre materiales pirateados. Pero ahora John Paul Mac Isaac los está acusando de difamación.



El hombre presentó una demanda contra Twitter por 500 millones de dólares argumentando que la plataforma lo etiquetó como un "pirata informático" por lo que comenzó a recibir críticas negativas para su negocio, así como amenazas a su persona y propiedad en línea. Por lo que finalmente se vio obligado a cerrar su tienda.



Isaac explica en su denuncia que no es un hacker sino que se le pidió que recuperara información de una computadora Mac dañada "supuestamente propiedad del Sr. Hunter Biden" el 12 de abril de 2019. Una vez completada la recuperación, intentó cobrar al propietario de la computadora la cantidad que se le debía. Sin embargo, nadie pagó por la reparación ni volvió por la computadora.



De acuerdo con el hombre, entonces propietario de The Mac Shop, entre finales de julio de 2019 y el 14 de octubre de 2020, interactuó con el FBI y Robert Costello varias veces. Costello se desempeña como abogado de Rudy Giuliani, el abogado personal del presidente Donald Trump. El NY Post publicó su artículo después de recibir información de Giuliani, según la demanda. Isaac también enfatizó que no sabía que la publicación tenía información del disco duro de la computadora.



¿Por qué culpa a Twitter?



Siguiendo sus políticas de contenido, Twitter bloqueó la URL de la historia de la publicación y tomó medidas para limitar el alcance de la historia. Por cierto Facebook también redujo su distribución hasta que fue revisada por sus socios de verificación de datos.



Pero Isaac no está demandando a la plataforma porque eliminó el contenido sino porque básicamente Twitter dijo que el informe del New York Post estaba basado en materiales pirateados y, por extensión, implicaba que él era un pirata informático.



Twitter define "piratería" de manera vaga para incluir la obtención de documentos sin autorización, y no nombró a una persona específica como "pirata informático". The Post dijo que obtuvo indirectamente sus archivos a través del abogado de Trump, Rudy Giuliani, quien a su vez los obtuvo de Mac Isaac.



Aun así la denuncia cita varias reseñas comerciales negativas que critican a Isaac basándose en los hechos de la historia del Post, pero no está claro por qué Twitter debería ser responsable de esas reseñas.



No obstante, el hombre exige 500 millones de dólares y una retractación pública de Twitter. Esperaremos para ver si su demanda progresa.