Demandan castigo a quienes lucraron con salud de mexicanos

El vocero de los diputados sin partido, Emmanuel Reyes Carmona, demandó al gobierno federal que se castigue con todo el peso de la ley a las personas que lucraron con la salud de los mexicanos en la pasada administración.Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al exsecretario de Salud, José Narro Robles, de haber sido omiso en la corrupción de compra de medicamentos, el legislador solicitó que se realice una investigación a fondo.El también secretario de la Comisión de Salud en San Lázaro, anunció que pedirá al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo, que aclare en qué estado se encuentran las 50 carpetas de investigación que se abrieron por la presunta comisión de delitos durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto.Se congratuló que el Ejecutivo federal revele a la brevedad los nombres de todas aquellas empresas que mantenían una relación de intereses en el abastecimiento de la medicina en casi 90 por ciento de las instituciones de salud en el país.Con esta información, la ciudadanía sabrá quiénes formaban parte de las componendas con los gobiernos anteriores, “sobre todo de los funcionarios que estaban haciendo jugosos negocios al amparo del poder político del que gozaban”, resaltó.El diputado por Guanajuato recordó que cuatro mil millones de dólares se destinaban a la compra de medicamentos cada año, es decir, 80 mil millones de pesos.A pesar de que se destinaban recursos para surtir a los nosocomios, éstos no contaban con medicamentos. Además 15 empresas acapararon 80 por ciento de las compras.“El gobierno federal destinaba toda esta millonaria cifra de dinero, no nos podemos explicar entonces por qué en muchos hospitales, clínicas y centros de salud la constante siempre era para los pacientes que no les podían surtir las medicinas porque no las había en existencia, lo cual ocasionaba que salieran a adquirirlas en farmacias u otros lugares para poder atenderse”, concluyó.