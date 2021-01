Demandan fundamentar postulación de mujer en San Luis Potosí

Escuchar Nota

"Solicitamos a la dirigencia nacional que pronuncie, fundada y motivadamente, la resolución final del proceso de selección para San Luis Potosí a partir de los resultados de la encuesta levantada en todo el estado", solicitaron.



"Tales resultados darán marco de justificación a la decisión de reservar solamente en una entidad la candidatura para un género y, en consecuencia, el análisis de las probabilidades de triunfo permitirá que en su caso las mujeres compitan con éxito electoral", sostuvieron.



"Nada es más discriminatorio y vejatorio de los derechos de las mujeres que arbitrariamente se decida un género u otro en la asignación de las candidaturas, porque eso confronta y divide a la sociedad", reiteraron.



.- Seis aspirantes deal Gobierno desolicitaron al presidente nacional del partido,, que fundamente, con base en los resultados de la encuesta levantada en todo el País, la decisión de que la abanderadaEn una carta firmada porindicaron que independientemente de que se haya hecho pública la determinación, no deben violentarse los lineamientos de la convocatoria.En la misiva dirigida a los órganos directivos de, a la militancia y a los potosinos, los aspirantes expresaron que el partido debe dar a conocer los resultados de la encuesta, ya que estos constituyen un mandato para el instituto político.Esa información, señalaron, dará un marco de justificación a la decisión de reservarAsimismo, agregaron, la información servirá para conocer las posibilidades de éxito y garantizar condiciones deAseguraron que entienden con genuina convicción el principio de equidad de género. No obstante, advirtieron que las acciones afirmativas no deben usarse para fines distintos, ya que eso desvirtúa la democracia y a la