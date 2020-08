Demandar a Banco Ahorro Famsa sólo reduciría las posibilidades de recuperar tu dinero

Escuchar Nota

Inicia cierre de sucursales

"Tenemos de aquí a diciembre para cerrar el mayor número de sucursales de las 357".

Demandar apara exigir el excedente del dinero no garantizado, no es recomendable porque implica que la institución liquidadora también contrate abogados para defenderse, y sus honorarios sean pagados de la bolsa que se está formando, precisamente para el pago de obligaciones y reclamaciones.Así lo aconsejó, secretario adjunto jurídico del Instituto para la, quien además precisó que por ley esos ahorradores que excedieron las 400 mil UDIs garantizadas (unos 2 millones 573 mil pesos, al momento de la revocación de la licencia), ocupan el quinto lugar en la lista de compromisos que tiene el banco en liquidación.Es decir, si en un momento dado alcanzan los recursos de la liquidación, recibirán un porcentaje o el total de sus ahorros, contraten o no a un despacho de abogados, explicó Maldonado.Por ejemplo, refirió, del-que inició su liquidación en el 2014-, elya entregó el 63 por ciento del excedente ahorrado, pero es muy probable que el dinero alcance para que sus ahorradores que rebasaban el límite garantizado recuperen hasta el 90 por ciento "(Demandar) no se los recomendamos, tampoco podemos prohibirlo, pero yo considero que esto va en detrimento de ellos mismos (los ahorradores afectados) o de la masa misma de la liquidación, porque finalmente el banco se tiene que defender de esas demandas con lo que quede del patrimonio."Es decir, a los excedentes, les va a costar contratar a un abogado, y luego el banco tiene que contratar abogados, creo que no tiene sentido porque al final te van a terminar diciendo: 'Oye, pues si se te debe ese dinero, espérate a que acabe la liquidación y haya suficientes recursos'", explicó Maldonado.Un sondeo de EL NORTE entre ese grupo de afectados encontró que las opciones de abogados que han analizado cobran entre el 4 y 20 por ciento de honorarios sobre el monto recuperado, y piden anticipos que van desde 50 mil hasta 150 mil pesos.Actualmente hay 2 mil 454 afectados que ahorraron más del monto asegurado por las 400 mil UDIs al 30 de junio pasado, cuando le revocaron la licencia al banco.El IPAB inició esta semana con el cierre de sucursales decon el objetivo de quedarse sólo con una en cada ciudad del País y así reducir costos operativos, reveló su secretario adjunto jurídico,Los cierres, dijo, van a la par con la liquidación de aquellos empleados que están en áreas que ya no son operativas del banco.Por ejemplo, enya despidieron a 250 personas, y así lo van a ir haciendo conforme cierren sucursales bancarias, señaló."Vamos a estar con una estrategia de liquidación del personal que ya no sea estrictamente necesario para la liquidación, y también empezamos esta semana con el cierre de sucursales porque muchas de ellas le cuestan a la institución en rentas y otros temas.Sugirió a quienes obtuvieron créditos con Banco Ahorro Famsa antes del 1 de julio, seguir haciendo sus pagos no sólo en las sucursales que queden abiertas del banco, sino también en tiendas Oxxo y en BBVA.Cuando ya cierre el total de las sucursales, añadió, quienes falten de cobrar sus ahorros podrán informarse a través de todos los medios que tiene el IPAB, como el call center y redes sociales.