Demandará Laura Bozzo a calumniadores

La conductora de televisión Laura Bozzo negó haber pagado por el doctorado que se le dio junto a diputados de Morena en el Congreso de la Ciudad de México y anticipó que emprenderá acciones contra quienes mientan sobre el asunto.A través de su cuenta de Twitter, la presentadora emitió varios mensajes donde explicó que fue invitada a recibir el galardón."En estos momentos mis abogados procederán a iniciar las acciones legales correspondientes no voy a permitir que se mienta de esta manera que muestren las pruebas de que habría pagado por el doctorado o que se atengan a las consecuencias", publicó Bozzo."Hace dos meses conocí por medio de Moisés Zonana productor de cine, a Roberto Villa Señor me informo que era del claustro académico y que querían darme este doctorado por mi labor, me mando por escrito la invitación PUNTO éramos 20 los que lo recibimos".Roberto Antonio Villaseñor Aceves es un ex candidato a diputado local de la Ciudad de México que, durante el mes anterior, ha participado al menos en dos entregas de doctorados a diputados de Morena y a la Procuradora de la Ciudad.Para entregar los doctorados, que se expiden a nombre de una organización denominada Claustro Académico Universitario aunque son firmados por Villaseñor y por una diputada federal de Morena, los organizadores han ocupado en julio el Congreso de la Ciudad y el Congreso de la Unión.