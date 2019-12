Demandaron a gigantes tecnológicos por esclavizar a niños en minas

"En vez de dar un paso adelante para ayudar a estos menores con una porción insignificante de su riqueza y vasto poder, estas compañías no hacen otra cosa que beneficiarse del cobalto barato extraído por niños a los que robaron su niñez, su salud y, para demasiados, sus vidas", reza la publicación de International Rights Advocates.

Los cinco gigantes tecnológicos del mundo —— fueron demandados por presuntamente haber sacado provecho del uso del, informó este 15 de diciembre un comunicado deSegún la, las empresasde aquel país para extraer cobalto, "el componente clave de todas las baterías de ion de litio recargables usadas en dispositivos electrónicos que estas compañías producen".La querella fue presentada por International Rights Advocates en representación deen el trabajo en minas, así como de otros niños.El documento detalló que los infantes. Esta empresa vendía el cobalto extraído a la compañía Umicore, que, por su parte, lo suministraba a los mencionados gigantes de las tecnologías. Al mismo tiempo, un menor afectado señaló que trabajaba en una mina de la empresa Congo Dongfang Mining, que es una subsidiaria de la compañía china Zhejiang Huayou Cobalt.En respuesta, desde Glencore precisaron en un comentario paraque "no toleran ninguna forma de trabajo infantil, forzado u obligatorio".• La República Democrática del Congo es uno de los países más ricos en recursos naturales como uranio, cobalto, diamantes, coltán y oro.se extrae en este país africano.• Eles el componente fundamental de las, que son las encargadas de alimentar los teléfonos móviles, coches eléctricos, computadoras portátiles y otros dispositivos modernos de los que se benefician millones de personas en todo el mundo.• A principios del 2016, el informe 'This Is What We Die For' ('Es por esto que morimos'), de la ONG Amnistía Internacional y la organización Afterwatch, concluyó que tanto. Los menores entrevistados dijeron que trabajaban hasta 12 horas al día en la mina, llevando pesadas cargas, para ganar entre uno y dos dólares diarios.• En el informe se denunciaba también que, líderes de la industria electrónica, probablemente utilizan piezas fabricadas mediante el uso de trabajo infantil.