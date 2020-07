Demi Lovato llora la muerte de su abuelo

Escuchar Nota

Estados Unidos.- Demi Lovato está de luto por la pérdida de su amado abuelo, diciendo que "duele" no poder tener un funeral debido a la pandemia de coronavirus.



La cantante de "Anyone", de 27 años, compartió las tristes noticias en Instagram el miércoles, junto con varias fotos de su abuelo, que había estado enfermo durante años.



"Me desperté con la noticia de que mi abuelo Perry falleció esta mañana temprano", escribió. "Ha estado enfermo durante un par de años, así que aunque estoy aliviado de que no tenga dolor, todavía duele pensar que nuestra familia no podrá despedirse con un funeral adecuado por un tiempo". Pero esa es la realidad durante esta pandemia.



Ella lo recordaba como una persona que "amaba a Dios y fue uno de los mejores predicadores que he tenido el honor de presenciar difundir la palabra de Dios".



La nominada al Grammy se vio inundada con mensajes de su sistema de apoyo, incluido su novio actor, Max Ehrich, quien comentó con un corazón y manos de oración emoji. La madre de Lovato, Dianna De La Garza, escribió: "Nuestros recuerdos con él son mejores que las fotos #RIP Chief", ya que Lovato dijo que no tenía muchas fotos con su abuelo.



La estrella de "Camp Rock" estuvo en cuarentena con su novio durante la pandemia. La semana pasada escribió un homenaje honesto a él en honor de su cumpleaños, escribiendo en parte: "Me siento incondicionalmente amada y aceptada por ti de una manera que nunca antes había sentido".