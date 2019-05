Demi Lovato rinde tierno homenaje a la madre de su abuela

La cantante publicó una fotografía en sus redes sociales en la que rindió un cariñoso homenaje a su abuela, al plasmar en su piel el retrato de uno de sus seres más queridos, la madre de su abuelaLa cantante estadounidense Demi Lovato llevará por siempre el recuerdo de su abuela después de que se tatuó en su antebrazo izquierdo el retrato de su bisabuela.Este día la cantante publicó una fotografía en sus redes sociales en la que rindió un cariñoso homenaje a su abuela, al plasmar en su piel el retrato de uno de sus seres más queridos, la madre de su abuela."Esto es para ti Mimaw. Tú a los 26 en mi brazo mientras tengo 26, y para siempre. Yo te quiero más. Gracias @_dr_woo_ por hacerla volver a la vida para mí… es importante y el tatuaje más significativo que he recibido", escribió la cantante en su publicación.Se sabe que la cantante compartió una relación muy especial con su bisabuela, hasta su fallecimiento en 2016.En muy poco tiempo la imagen recibió muchas muestras de cariño por parte de sus seguidores quienes de inmediato generaron más de un millón de reacciones en la publicación y más de 7 mil comentarios."Eso es amor… ¡Increíble!", "Un ángel", "Tan hermosa", "Me gusta esto", "¡Esto es tan hermoso! Ella debe estar orgullosa de ti…", escribieron algunos usuarios de la red social que elogiaron a la interprete de "Sorry Not Sorry".Esta fue una muestra más de la recuperación de la interprete, quien estuvo a punto de perder la vida a causa de una sobredosis. Con el principal propósito de recuperar sus salud, la cantante decidió a alejarse por un tiempo de los escenarios y recientemente se le vio paseando por las playas de Bora Bora.A sus 26 años de edad, la ex novia del actor Wilmer Valderrama ha tenido que lidiar con una serie de problemas de adicciones y alcoholismo, siendo uno de los principales problemas por los que la pareja terminó su relación de más de seis años.En 2018 la cantante tuvo una recaída por la que fue trasladada a un hospital después de que se llamara a los servicios de emergencia por una supuesta sobredosis, al principio se creyó que era de heroína pero al final fue de una sustancia llamada fentanilo, la misma droga que mató a Prince.