Demócratas van por segundo juicio político a Trump

"Trump está perturbado, trastornado y peligroso". Debe irse", dijo Pelosi en Twitter.

"En todo esto, el presidente Trump puso en grave peligro la seguridad de Estados Unidos y sus instituciones de gobierno. Amenazó la integridad del sistema democrático, interfirió en la pacífica transición del poder y puso en peligro a una rama coordinada del gobierno", denuncia.

"Pido al presidente electo Biden que levante el teléfono y llame a Nancy Pelosi y al Escuadrón para terminar con este segundo juicio político", dijo el senador Lindsey Graham en alusión a la presidenta de la Cámara de Representantes y a cuatro representantes demócratas progresistas que suelen ser el blanco favorito de los políticos de derecha.

"El Congreso hará lo que decida hacer", dijo el viernes.

Los demócratas se alistaban este sábado para lanzar un, un hecho inédito en la historia de Estados Unidos, mientras el presidente saliente no da señales de dejar el cargo tras la cruenta asonada de sus partidarios contra el Capitolio.Los demócratas planean desencadenar el juicio el lunes para así acelerar un proceso que normalmente lleva semanas.No obstante difícilmente podrían completarlo antes de que el presidente electo, el demócrata, asuma el día 20 de enero.La presidenta de la Cámara de Representantes,o que el vicepresidente,La determinación de enjuiciarlo fue el corolario delperpetrado el miércoles por furiosos partidarios de Trump.El texto del juicio político que preparan los demócratas culpa directamente a Trump por la asonada.Trump, que había convocado a sus seguidores a protestar el miércoles en Washington por el resultado de las elecciones en las que fue derrotado, se ha mantenido desafiante; incluso tras difundir un video el jueves en el queAunque también dijo:Ese tipo de lenguaje llevó el viernes a, la vía de comunicación preferida por Trump, ae hizo que los demócratas salieran en busca de su destitución.La clausura de su cuenta de Twitter, que es seguida por 88 millones de personas, generó una agria reacción del magnate republicano.Twitter no solo suspendió la cuenta @realDonaldTrump, sino que también emprendió acciones contra otras, como @POTUS, cuando Trump la utilizó brevemente.Muchos demócratas y por lo menos una legisladora republicana, la senadora, pidieron la renuncia de Trump para así evitar el engorroso procedimiento de un juicio político en su última semana en el poder.No obstante, se reportó queEl mandatario saliente dijo que jamás instó a atacar la sede del Congreso durante la reunión en la que los legisladores debían ratificar la victoria de Biden en las elecciones de noviembre.que, sin dar pruebas, considera fraudulentas.En la caótica invasión del Capitolio,Trump ya fue sometido a un, pero no resultó condenado.El proceso requiere en primer lugar la aprobación de la mayoría de la Cámara de Representantes, que está en manos de los demócratas, y luego el voto de dos tercios del Senado.Llegar a esos dos tercios parece difícil debido a que la Cámara Alta está dividida de forma muy ajustada.Aliados de Trump instaron a Biden a pedir a legisladores demócratas que desistan del enjuiciamiento.Biden, empero, optó por hacerse a un lado.