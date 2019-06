Demoledoras palabras de madre de víctima a Joao Maleck

En la explanada de una iglesia católica en Guadalajara, Jalisco, Marta Cristina Álvarez-Ugena, madre de María Fernanda Peña, una de las víctimas del accidente automovilístico en el que está involucrado el futbolista Joao Maleck, apareció frente al micrófono para pedir justicia por la trágica muerte de los recién casados.La mujer convocó a una rueda de prensa con los medios de comunicación para pedir que la muerte de su hija no quede impune. Junto a familiares y a su abogado, exigió que las autoridades no sean consecuentes con Maleck al tratarse de una figura pública.La conferencia la convocó Álvarez-Ugena horas antes de que este viernes tenga audiencia de vinculación a proceso por homicidio culposo el futbolista mexicano."Esta tragedia no debió de suceder, los muchachos, mi hija y su esposo tenían un futuro por delante y son víctimas inocentes de un borracho futbolista, desgraciado y asesino que les quitó la vida, no me resigno a no volver a ver con vida a mi hija adorada y todos estos días desde su partida estoy sentada en la sala como siempre lo hacía esperando su llegada a casa, por la noche y a medio día", dijo la mujer en su discurso.Por la mañana del domingo 23 de junio, Maleck impactó su automóvil con la parte trasera del carro de María Fernanda y su esposo Alejandro, casados una noche antes y que en ese momento iban camino a maquillar a la nueva esposa.De acuerdo con la carpeta de investigación, el accidente ocurrió a las 8:57 horas. La policía llegó a las 9:00 y siete minutos después el futbolista fue formalmente detenido. El agente implicado ratificó como legal la detención a las 10:30 horas."Nos llamaría mi hija del salón de belleza para recogerla y llevarla a casa donde vivía conmigo, su madre y su tía para que la vistiéramos y ponerle el velo, vestido, zapatos y demás y podernos ir a la fiesta, eso ya no sucedió, pues este sujeto, aproximadamente a las 9 de la mañana los mató, los impactó en un accidente terrible, iba borracho", comentó la madre de la víctima.Marta Cristina Álvarez-Ugena insistió en que las pruebas están manipuladas y que hay evidencias de que Maleck estaba tomado e iba a exceso de velocidad. Los familiares de las víctimas acusaron que la prueba de alcoholemia se la realizaron al futbolista hasta las 13:50 horas."Venía otro hombre con el sujeto asesino, se bajó del coche, incluso hasta con una botella, se ve en el video, pedimos se investigue quién es ese acompañante. Los abogados del asesino están presentando pruebas falsas, video cortado que iba a 60 kilómetros por hora, se le tomaron las pruebas de alcohol después de 8 o 12 horas, se le suministró una sustancia al sujeto asesino para borrar evidencias en exámenes de orina y sangre de alcohol", alegó la mujer.María Fernanda Álvarez y Alejandro Castro contrajeron nupcias el sábado 22 de junio en la catedral de Zapopan y unas cuantas horas después murieron cuando un automóvil conducido por el futbolista arrolló su propio vehículo."Ella encontró después de 24 años de vida al amor de su vida y él a los 31 años encontró al amor de su vida, mi hija, murieron ella de 26 años y su esposo de 33 años, con todas las ilusiones de formar su propia familia, su vida juntos, su fiesta, su luna de miel en Los Cabos, no es justo que este sujeto haya acabado con sus vidas, yo estoy muerta en vida y exijo justicia, no voy a parar hasta conseguirlo", puntualizó Álvarez-Ugena.