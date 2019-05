Demolerá SIMAS estaciones de rebombeo

Cuatro estaciones de rebombeo en la ciudad se encuentran en un proceso de demolición desde días pasados por parte de SIMAS, informó Teodoro Rodríguez al señalar que estas acciones se dan luego que estos ya se encontraban en desuso desde hace poco más de 10 años.El gerente de este organismo dijo que dichas estaciones se localizan sobre la Pérez Treviño, otra más en Román Cepeda y otra en avenida Industrial, puntos en los que adelantó, se tiene proyectado por parte del Municipio de Piedras Negras la realización de algunos proyectos mismos que se darán a conocer más adelante por parte del alcalde.Rodríguez Bermea comentó que se supervisará y se pondrá atención en estas estaciones mientras se llevan a cabo estas maniobras con el propósito de que no se dañen líneas de conducción o averías.“Se va a preparar y cubrir con cemento para que el área por donde pasan estas tuberías no se dañen y evitar que en un futuro se construya nada en esas áreas porque pasan líneas de agua de gas, entonces se trata de ver algo que no haya cimientos grandes para que nos se vayan a dañar” finalizó.