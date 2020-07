Demoran usuarios horas para pagar recibo de luz

Escuchar Nota

Acuña, Coah.- A razón de las medidas preventivas que se han implementado en todos los establecimientos, centros comerciales y oficinas para disminuir los contagios de Covid-19, se han registrado largas filas a las afueras del edificio de Comisión Federal de Electricidad (CFE), donde la comunidad busca saldar la deuda que se tiene para este periodo.



Esto ha provocado que las personas que acuden tarden hasta horas para poder realizar su pago, sin embargo, deben entender que es preferible esperar y evitar aglomeraciones a fin de que las estadísticas de contagios no sigan incrementando.



A pesar de la medidas preventivas como el uso obligatorio de cubrebocas, fomentar la sana distancia y el mantener constantemente las manos esterilizadas, existen personas que consideran un foco de contagio estas largas filas, ya que no sólo se presentan en este lugar, sino en la mayoría de establecimientos de la ciudad.



Asimismo, también existen otros ciudadanos quienes no respetan las medidas preventivas, razón por la cual se cuenta con un guardia afuera del edificio quien mantiene el orden y verifica que se cumplan estas estrategias las cuales ayudarán a mantener un porcentaje bajo de contagios.





Largas filas:



Buscan saldar el adeudo para evitar se les corte el suministro de energía.



Deben acatar el uso obligatorio del cubrebocas y la sana distancia.



Disponen de guardia para verificar que se sigan los debidos protocolos durante la espera.