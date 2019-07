Demuestra Calderón no adeudar al SAT

Les comparto la “Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales”, emitida a mi favor por el @SATMX. En ella se dice que estoy al corriente en registro y presentación de declaraciones, y que no existen créditos a mi cargo, por lo cual se emite esta opinión positiva. #sepasan pic.twitter.com/ERSl10MYly — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) July 20, 2019

A pesar que no fue señalado directamente por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, Felipe Calderón afirmó que está al corriente con sus declaraciones al SAT.En su cuenta de Twitter, el ex Presidente mexicano adjuntó el documento "Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales" comentando que en éste se demuestra que está al corriente de sus declaraciones."Les comparto la 'Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales', emitida a mi favor por el @SATMX. En ella, se dice que estoy al corriente en registro y presentación de declaraciones, y que no existen créditos a mi cargo, por lo cual se emite esta opinión positiva. #sepasan", escribió Calderón.Esta mañana, durante su conferencia mañanera y sin dar nombre alguno, López Obrador afirmó que un ex Presidente debía impuestos al Servicio de Administración Tributaria (SAT).Tras esta declaración, REFORMA reveló que el ex Presidente que fue beneficiado era Vicente Fox, según fuentes de la Presidencia de la República.El adeudo del ex Mandatario al fisco deriva de que en el sexenio de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto se le condonó el pago de impuestos a empresas en las que tiene participación, detallaron.Además, de que las fuentes señalaron que el panista es el único ex Presidente que abiertamente asume su papel de empresario.A pesar de ello durante el día, Calderón pidió al Presidente López Obrador que precisara a quién se refería en su aseveración matutina y le urgió aclarar todas las dudas respecto a este tema."Sr. Presidente @lopezobrador_: Como usted seguramente sabe, he pagado mis impuestos puntualmente desde que empecé a trabajar a los 16 años. Decir 'un ex Presidente no ha pagado impuestos', es una insinuación que daña a mí y a otros colegas. Le pido que haga la precisión debida."Coincido: conocer de qué ha vivido un Presidente o ex Presidente y si ha pagado sus impuestos correctamente es un tema de interés público. Ojalá actuemos en consecuencia y se aclaren estas dudas respecto de todos los que hemos tenido el privilegio de servir a México en ese cargo", agregó Calderón.