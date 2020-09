Denis parece de 13, pero tiene 35; esta es su historia

Escuchar Nota

Rusia.- Aunque para algunas personas verse jóvenes es un halago, para otros es una pesadilla.



Esto lo sabe bien Denis Vashurin, un hombre ruso de 35 años que parece adolescente. Por razones desconocidas dejó de crecer cuando tenía 13 años.



De acuerdo con un video que compartió, desde una edad temprana se dio cuenta que no era como todos los demás, y aunque al principio no le afectó, con el paso del tiempo comenzó a ser un problema.



"Pensé en cómo sería todo, cómo sería mi vida, si sería difícil para mí", recuerda, confesando que aún se pregunta por qué le pasa esto.







Como era de esperar, en su vida cotidiana verse tan joven le causa problemas. Con frecuencia lo detienen inspectores de tráfico, incluso en una ocasión lo acusaron de pegar su foto en una identificación de una persona adulta. Tuvieron que comprobar su edad en la base de datos.



"¿Por qué tengo que dar explicaciones a alguien cada vez?", se pregunta el hombre, que pide a los espectadores que nunca juzguen a las personas por su apariencia, especialmente si son diferentes a los demás.



"No puedes vivir mi vida. No sabes cómo vivirías en mi cuerpo, en mi situación, en qué tipo de persona te convertirías. Por lo tanto, no juzgues", declaró.



Denis aprovechó para desmentir que aunque se ve joven no se siente así, pues asegura tener todos los achaques propios de la edad.