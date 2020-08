Denuncia a 2 policías por quitarle camioneta

Escuchar Nota

Saltillo.- Una mujer de la tercer edad denunció públicamente a dos policías municipales que acudieron a su domicilio y le decomisaron su camioneta, alegando que tenía reporte de robo, pero sin presentar ningún documento que acreditara la validez legal del aseguramiento del vehículo.



Evangelina García Garibay explicó que este sábado a las 18:00 horas llegaron a su casa en la colonia Bellavista, dos policías en la patrulla M1496, quienes le dijeron que se iban a llevar la camioneta porque tenía reporte de robo, y que se la iban a entregar a quien aseguraba ser su dueña, ahí presente, hasta las puertas de su casa.



“Esa camioneta yo la tengo desde hace 10 años, la compré en un yonke, me dijeron que era de Monterrey. Yo revisé allá y no tenía reporte de robo y acá en Coahuila la plaqueamos, y nunca nos retuvieron por ningún reporte de robo”, indicó la mujer afectada.



García Garibay recordó que le mostraron al oficial los documentos tanto de la Fiscalía General del Estado (FGE) como del Gobierno federal donde constaba que no tenía reporte de robo, pero aun así el policía enganchó a una grúa la camioneta Ford 91 color gris para llevársela.



“Le dije que no tenía derecho de llevársela, y me habló muy grosero, me empezó a grabar y a amenazarme, que si no se la daba, me iba a meter a la cárcel, entonces si me asusté”, indicó Evangelina, quien se quedó impotente observando como se llevaban su camioneta.