Denuncia a clínica y le niegan tratamiento

El desenlace de una denuncia pública sobre la suspensión de una operación ante la falta de insumos a minutos de entrar al quirófano en la Clínica del Magisterio, concluyó en la negativa para continuar su tratamiento de rehabilitación y los medicamentos necesarios para el dolor.Luego de que una docente denunciara a través de redes sociales la falta de insumos para realizar la astroscopia de rodilla que tras un par de meses solicitó y finalmente se concretó en marzo de este año, desembocó una serie de anomalías en su proceso de rehabilitación.Desde postergar la cirugía, misma que se solicitó desde meses atrás ante la caída que sufrió la docente, hasta los medicamentos inyectables necesarios para su recuperación.“Me dijeron que el medicamento no estaba en el cuadro básico de fármacos y debía hacer una solicitud y comencé el proceso, luego me doy cuenta de que los medicamentos siempre estuvieron en farmacia y por órdenes de no sé quién me fueron negados”, comentó la maestra, asegurando que se trata de una represalia por exigir su derecho a la salud.De poder adquirir las inyecciones con mi dinero, lo hacía, dijo la afectada, sin embargo, necesito tres dosis y cada una tiene un costo de 3 mil 172 pesos.Pese a los exhortos a las autoridades de la Clínica como directivos del agremiado, la docente recibe un trato descortés y la negativa de su completa rehabilitación, mientras que continúa laborando en dichas condiciones de salud.