Denuncia a su padre por violar y dejar embarazada a su madre

"Todavía estoy decidida a cambiar las cosas, para que otros no pasen por lo que yo he pasado", declaró la mujer, que se refirió a sí misma en una tertulia como "escena del crimen ambulante". Con su demanda busca que se haga justicia y sea responsabilizado su padre biológico, un antiguo 'amigo de la familia' de la víctima.

Un británico de 73 años fue arrestado a raíz de una acusación presentada contra él por una mujer que asegura que fue concebida a causa de la violación cometida por él contra su madre en los años 70., sostiene la demandante, publicaLa mujer, cuya identidad no ha sido revelada,. Un análisis de ADN demostró quién era su padre biológico y, la semana pasada, cuando se confirmó que las acusaciones no eran infundadas, la Policía del condado de Tierras Medias Occidentales arrestó e interrogó al hombre.Los inspectores confirmaron este martes que, respecto a las disponibles en un primer momento.y, para avanzar con el proceso, se buscará el asesoramiento del Servicio Real de Fiscalía.Hace años los fiscales, puesto que la ley "no reconoce a la mujer como víctima en estas circunstancias". Solo a los 18 años ella tuvo acceso a los archivos de su adopción y conoció los hechos, que se remontan a la década de los 70, cuando la adoptaron a los siete meses de edad.