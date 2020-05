Denuncia acoso y es despedida de la Cruz Roja en Piedras Negras

Escuchar Nota

Piedras Negras, Coah.- Luego de denunciar acoso sexual, la paramédico de la Cruz Roja de Piedras Negras, Florentina Medellín Guajardo, fue despedida de la institución de forma injustificada y presuntamente como una represalia.



Tras ser despedida, la denunciante dijo estar muy afectada por toda la situación que se está presentando, respecto a su caso, y al ser despedida de la institución donde laboró como voluntaria por seis años, más un año y seis meses como trabajadora formal.



Detalló que el hecho se presentó en diciembre cuando fue presuntamente acosada sexualmente por un compañero trabajador de la Cruz Roja, posteriormente lo dio a conocer en febrero en una junta al tratarse de un asunto muy delicado.



A pesar de denunciar y de que el presunto atacante incluso aceptó ante sus compañeros y directivos el hecho, no se hizo nada al respecto y él siguió trabajando en la institución.



“Yo busqué la manera de informarle al ingeniero Homero Martínez el presidente del patronato sobre la situación”, dijo.



“Me pedían que les diera una carta escrita por el agresor donde especificara lo que hizo, ¿cómo iba yo a lograr eso?”, cuestionó.



Luego de que la socorrista presentó la denuncia formal el pasado 24 de abril por su seguridad y protección, sin embargo el presidente del patronato en una junta hace unos días le preguntó: ¿Usted está incómoda?



“Yo respondí que sí, porque lo estoy desde que me sucedió esto y que tuviera que seguir trabajando con mi atacante incluso en el mismo horario cuando yo ya les había dicho, incluso él ya había aceptado lo que hizo enfrente de todos”, indicó la socorrista.



“Y fue ahí cuando me despidieron a mí y a él”, señaló.



El abogado Homero de Hoyos Nagay, defensor legal de la socorrista, indicó que son dos cuestiones diversas que se presentan, una la comisión de un delito, donde corresponde a la fiscalía a través de la Policía investigarlo, por lo que ya se realizan algunas diligencias con motivo de la denuncia.