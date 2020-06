Denuncia Amandititita comentarios racistas y clasistas por parte de conductores de TV

Escuchar Nota

Bueno y ¿qué pasa con los comentarios misóginos racistas y clasistas de los conductores de programas de TV? A mí llevan 10 años lloviéndome de la nada en cadena nacional. — Amandititita (@amandititita) June 20, 2020

Después de la polémica que desatótras cancelarse un foro organizado poren el que participaría el youtuber, quien fue acusado de emitir comentarios racistas y clasistas, varias personas han pedido un freno a estos comentarios, entre ellas Amandititita, quien utilizó Twitter para expresar su opinión sobre este tema y pedir un alto a la violencia contra las mujeres.La intérprete, quien ha declarado que en varias ocasiones ha sido discriminada, mencionó que en diversos programas de televisión los conductores emiten comentarios racistas y clasistas, y que a ella también la han ofendido, algo que la ha afectado por más de 10 años.que han emitido en su contra y que pide un alto contra la violencia contra las mujeres, mencionó que aún se puede resolver esta problemática que afecta al país.Por otra parte,que llegaron a lastimarla.Horacio Aquiles Villalobos hizo miles de parodias mías donde de India no me bajaba, sin que yo le hubiera hecho nada a ninguno de los tres. ¿Y por qué los hicieron? Porque se puede. Porque yo para ellos no tengo valor.