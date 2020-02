Denuncia ante Fiscalía allanamiento en fiesta

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- El propietario del salón donde cuerpos de diversas corporaciones detuvieron a 40 implicados en una supuesta riña, denunció ante la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Agentes Servidores Públicos y la Comisión de Derechos Humanos en Coahuila, el allanamiento de morada durante la fiesta de cumpleaños de su hijo en un salón de la colonia Lomas de Chapultepec.



Evidenciado con paredes manchadas de sangre, vidrios rotos y puertas destrozadas la fuerza policiaca con la que irrumpieron en su casa, adicional a los testimonios de sus hijas menores de edad que se encontraban en la planta alta del salón, el propietario, denunció a los policías que irrumpieron en su casa.



La denuncia quedó registrada como delitos cometidos por agentes del estado con el expediente 00025/SAL/ATDAE/2020 ante la Fiscalía para continuar el procedimiento legal.



“Me querían ofrecer un acuerdo reparatorio, que no denunciara y me pagaban los daños materiales, pero no acepté porque golpear de esa manera a mi hijo, no se repara”, consideró el dueño del salón, quien se desempeña como elemento de una corporación federal.