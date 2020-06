Denuncia ciudadana abuso policiaco en colonia Ramón Bravo

Escuchar Nota

Piedras Negras, Coah.- El pasado sábado alrededor de las 12 del medio día, la señora Esveide Ramírez Campuzano fue detenida en compañía de un amigo por elementos de la policía preventiva, además de que los elementos la agredieron y robaron sus pertenencias antes de llegar al Palacio de Justica.



Señaló que al llegar al Ministerio Público se le hicieron cargos por posesión de narcóticos, marihuana y cristal, dijo era mentira ya que solo traía una bolsa y era imposible traer grandes cantidad de drogas con ella.



Indicó que apenas el martes salió por que no se le pudo comprobar nada, pero al llegar a su domicilio se encuentra con la sorpresa de que su pareja no está y su vivienda había sido cateada, además de que los vecinos le comentaron que elementos de la policía se llevaron a su esposo Mario Alberto Montalvo López y a pesar de que ya preguntó en la policía pero no tienen datos de él, por lo que considera que está secuestrado.



Además de recalcar que los polícias son quienes traen la droga, ya que dice es de bajos recursos y no tiene el dinero para poder comprar lo que se le estaba señalando.