Denuncia cliente de banco a una abogada por amenazas

Benjamín Tello Córdoba denunció públicamente a una abogada de Banco Azteca de quien dijo ha recibido una serie de amenazas, por un adeudo de 4 mil pesos que tiene en dicha institución financiera.“Yo estoy dispuesto a pagar, pero fue a mi casa a amenazarme con quitarme el patrimonio de mis hijos y no es justo, me amenazó con llevar a la policía y sacarme de mi casa a la fuerza”A pesar que el señor está consciente del adeudo que mantiene con Banco Azteca, señaló que en todo momento ha tenido la disposición de pagar, sin embargo, la representante legal no ha querido establecer un convenio para el pago.“No puedo pagar todo el dinero junto, ya le rogué que me hiciera un convenio, incluso fui a su oficina y me corrió, no quiere que hagamos un convenio”Don Benjamín señaló que lo único que quiere es evidenciar a la representante legal de Banco Azteca para que deje de amenazarlo a él y a su familia con quitarles su patrimonio