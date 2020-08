Denuncia de Lozoya y juicio a García Luna, momento estelar de la historia: AMLO

Escuchar Nota

"Yo creo que es un momento importante, estelar en la historia de México y debemos de ver lo positivo (...) ¿Qué se tiene que hacer? Actuar con responsabilidad y hacer valer el Estados de derecho que la Fiscalía General de la República, que es un organismo autónomo, lleve a cabo toda la investigación como lo esta haciendo", puntualizó.

El presidentecalificó como, ex director de Pemex, acusado por el caso Odebrecht y Agro Nitrogenados, así como elex secretario de Seguridad detenido en Estados Unidos por presuntamente recibir dinero del crimen organizado.En La Mañanera de hoy, desde Palacio Nacional, el mandatario comentó que "debemos de ver lo positivo" de ambas detencionesEmilio Lozoya inculpó en su denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) a los ex presidentes; además de al menos una decena de políticos, entre ellos, ex senadores del PAN.En la denuncia que Emilio Lozoya presentó el 11 de agosto ante la FGR, revelóMientras que Genaro García Luna, quien se desempeñó como secretario de Seguridad Pública durante la administración del ex presidente Felipe Calderón,El ex funcionario es acusado por la Fiscalía de Nueva York de estar ligado al, al que presuntamente brindó protección y del cual, así lo dio a conocer el fiscal federal de ese país, Richard Donoghue.