Denuncia ex Gobernador a funcionarios de FGR

El ex Gobernador michoacano Jesús Reyna, quien fue liberado en diciembre anterior tras pasar más de cuatro años en prisión acusado de vínculos con el crimen organizado, presentó una denuncia penal contra funcionarios de la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de extorsión por 2 millones de dólares.En un comunicado, el priista sostuvo que integrantes del equipo de Alfredo Castillo -quien fue comisionado para la Seguridad en Michoacán- le exigieron esa cantidad de dinero para liberarlo del arraigo que enfrentaba en 2014, cuando era investigado por supuestas ligas con Servando Gómez "La Tuta", líder de Los Caballeros Templarios.El nombre de los acusados por Reyna ante las autoridades judiciales no fue revelado.El ex Mandatario interino indicó que en los próximos días presentará nuevas denuncias en contra de funcionarios del Poder Judicial por la supuesta comisión de delitos que lo afectaron durante el tiempo que permaneció detenido.Reyna salió libre el 22 de diciembre pasado del penal de Mil Cumbres, en Morelia, donde permaneció encarcelado por sus presuntos nexos con "La Tuta".La entonces Procuraduría General de la República (PGR) retiró los cargos en su contra por delincuencia organizada, por lo que sólo enfrentaría proceso por delitos del fuero común en libertad, de ser el caso.Reyna fue detenido en abril de 2014 en la Casa de Gobierno de Michoacán tras ventilarse un video en el que recibía órdenes del criminal templario.