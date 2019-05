Denuncia FSTSE injerencia absurda de SHCP en ISSSTE

El líder de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), Joel Ayala, coincidió con German Martínez en denunciar la “injerencia absurda” de la Secretaria de Hacienda, pero en caso del ISSSTE, en donde afirmó el líder de los burócratas, no se han entregado los recursos del presupuesto al instituto.Exigió a Hacienda que deje de intervenir en el Órgano de dirección del ISSSTE en el que ha impuesto nombramientos de funcionarios, y que deje de tener el dinero de ese Instituto como “en bóveda de banco privado”, ya que se carece de medicamentos básicos para los derechohabientes.Agregó que la FSTSE no será sumisa ante el presidente, pero si coadyuvante, sobre todo en la revisión salarial que en breve iniciará con el Gobierno.En el tema de Turissste, explicó que no desaparecen los trabajadores de base de ese órgano, sino que se incorporarán a una Dirección del Instituto, pues el sindicato no permitiría la pérdida de esos empleos.