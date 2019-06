Denuncia Javier Duarte al Fiscal de Veracruz

El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, actualmente preso, denunció al fiscal general del estado Jorge Winckler Ortiz, por presunta falsificación de documentos ante la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México.De acuerdo con información del periodista Ciro Gómez Leyva, el ex mandatario veracruzano interpuso una denuncia en contra del fiscal, a través de sus abogados, porque lo acusa de “falsificar documentos oficiales y firmas” para inculparlo de presunto abuso de autoridad, peculado, tráfico de influencias y otros delitos.Refiere que Javier Duarte pide a la Procuraduría de la Ciudad de México que entreviste a sus ex colaboradores y haga peritajes a las firmas.Señala que estos oficios son una prueba de la Fiscalía de Veracruz para acusar a Javier Duarte de un presunto desvío por más de 300 millones de pesos.