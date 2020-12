Denuncia joven mujer acoso de su expareja en Saltillo

Escuchar Nota

Saltillo, Coah-. Una joven saltillense de nombre Adriana Itzel ventiló en redes sociales que su expareja sentimental, Damián Villanueva, difundió fotografías íntimas suyas, mismas que había utilizado para chantajearla y obligarla a tener relaciones sexuales con él. Por lo que en redes sociales dio constancia de lo sucedido asegurando que lo hace porque tiene miedo de que su exnovio le haga daño a ella o a su familia.







La fémina ya lo denunció formalmente ante el Ministerio Público Adscrito al Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres, por lo que se abrió una carpeta de investigación y por lo pronto se impuso una medida de restricción al joven para que no se acerque ni a la mujer, ni a su familia, la cual aplica durante 60 días.



Además se realizó un peritaje en materia de medicina forense, para comprobar si existió violencia física contra Itzel y si existen heridas internas que presuntamente fueron ocasionadas con un objeto, se lee en el documento filtrado por la misma joven, quien optó por borrar sus fotografías de perfil para no revictimizarse.



En la publicación la joven expone capturas de pantalla de conversaciones en donde el varón la intimida, diciéndole “tú integridad está segura mientras todo siga bien”. Allí ella le pide de favor que borre las fotografías, al menos las más fuertes en donde se le ve la cara, a lo que el joven le dice que si ella no lo acusa de nada él no filtrará nada.



También se aprecia que Damián le envía a Itzel una fotografía donde ella aparece con poca ropa, con unos emojis sobrepuestos, diciéndole que puede pasarla sin esos gráficos que la cubren.