Denuncia mayores riesgos para la vaquita marina

La situación de la vaquita marina, especie mexicana en peligro de extinción como efecto colateral de la pesca ilegal, ha empeorado en el último año, denunció este martes el director de un documental que apunta al crimen organizado y la corrupción como móviles tras su depredación."Realmente está fuera de control y está mucho peor de lo que vimos el año pasado" cuando se filmó el documental, dijo Richard Ladkani, director de "Sea of Shadows", sobre la escalada de pescadores ilegales en aguas del alto Golfo de California, hábitat de la especie.La vaquita marina es víctima de la creciente caza ilegal de totoaba, una especie cuya vejiga natatoria o buche es un codiciado manjar en China, donde se paga hasta 100.000 dólares por pieza.El documental relata los esfuerzos infructuosos del estado mexicano para preservar a la vaquita en cautiverio y revela que es el crimen organizado, en México y China, el que sostiene la pesca de totoaba, valiéndose de violencia y redes de corrupción."Tienen que actuar ya", agregó Ladkani, al detallar que el actual gobierno, del izquierdista Andrés Manuel López Obrador, ha eliminado apoyos como la entrega de compensaciones a los pescadores afectados por la veda vigente.Representantes de los pescadores, presentes en la exhibición del documental, explicaron que dicha suspensión ha forzado a muchos a hacerse nuevamente a la mar pues esta actividad es su único medio de vida.La vaquita queda atrapada en las redes de totoaba y muere ahogada, lo que en años recientes mermó su población a un número que, según expertos, podría ser de apenas seis ejemplares o 22 en el mejor escenario.Los pescadores aseguran que la veda, que respetaron hasta la fecha, prueba que su actividad no daña a la vaquita marina.El subsecretario de Protección Ambiental, Sergio Sánchez, afirmó que se ha planteado "un cambio completo en la estrategia" enfocado en mejorar la calidad de vida de los pescadores y avanzar hacia una nueva organización productiva."Nosotros no tenemos tiempo para ese largo plazo y la vaquita marina menos", dijo sobre las propuestas del nuevo gobierno Ramón Franco, presidente de Pesca ABC, organización promotora de artes de pesca sustentables.El documental, entre cuyos productores está el actor Leonardo DiCaprio -un activista en la lucha para salvar la vaquita- estrenó en el festival de Sundance en enero, y está previsto que llegue próximamente a los cines.