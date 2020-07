Denuncia padre de Victorín amenazas: ‘No sabemos qué hacer’

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Luego de señalar que las autoridades no tomaron en cuenta los dictámenes en los que se establece el riesgo que corre el pequeño Victorín, Johnathan Aesio, padre del menor que fue objeto de violación, dijo que incluso recibieron amenazas si hacían pública su inconformidad.



“La verdad es que hay muchas pruebas a nuestro favor, no a nuestro favor, sino que evidencian el acto que se llevó a cabo, y lo único que queremos es el bienestar de mi bebé; no sabemos qué hacer, nos amenazaron de que nos iban a arrestar en caso de que hiciéramos las cosas públicas y no se me hace justo, porque estamos viendo la injusticia que se está llevando a cabo en contra de un bebito. No es posible que sea más importante el dinero o las relaciones que el bienestar de él”.



Entrevistado para Tele Zócalo Nocturno, Jonathan dijo que la custodia aún estaba por definirse, y criticó que la custodia haya pasado a su cuñado, a quien en un momento él señaló como agresor sexual del menor de edad.



“La custodia pasó provisionalmente al hermano de ella, esto sin tomar en cuenta por parte del juez, de las autoridades, los dictámenes que estaban ocultos en donde se responsabiliza a la parte materna de los hechos que ya conocemos.



“La molestia que tenemos es que ellos conviven en el mismo círculo en el que el bebé fue agredido, entonces no puede ser que el descaro sea tan grande de haber sido abusado mi bebé en ese seno materno, y que todavía le den la custodia provisional sabiendo que puede correr riesgo aún teniendo las pruebas tanto del bebé como de los familiares”.



El padre de Victorín insistió en que el hermano de su pareja, Gustavo Rodríguez, no se quiso hacer los exámenes y sin embargo la juez consideró a la familia de la madre “más apta”.



Agregó que según los documentos, esta persona apunta a ser el responsable de la violación de Victorín.