Denuncia paliza excapitán de Dinos

La madrugada del sábado, una riña afuera de un reconocido bar ubicado al norte de la ciudad movilizó a elementos de la Policía Municipal, quienes detuvieron a dos personas, entre las que se encontraba el excapitán de los Dinos de Saltillo y candidato a diputado por el Partido Joven, Héctor Arenas.Durante el transcurso del día, tanto el área de relaciones púbicas del bar Mason’s como el deportista saltillense emitieron a través de redes sociales comentarios respecto a los hechos.Mientras que la versión del negocio se enfocó en justificar la agresión por la negativa de Arenas de pagar la cuenta, el deportista asegura que uno de los guardias de seguridad actuó con dolo por viejas rencillas.Además, Héctor Arenas, quien ya interpuso una denuncia en contra de los presuntos responsables por atentar contra su integridad, brindó a Zócalo Saltillo su versión.“Cuando me tienen sometido y esposado, me suben a la patrulla y yo le explicó al comandante que nos empezaron a golpear de la nada, y de hecho hay un video donde se ve que estamos platicando y de repente llega un guardia por atrás y me someten y me empiezan a golpear”, indicó.Fue también a través de las redes sociales del deportista que han trascendido imágenes de los presuntos agresores, Elías “N”, Óscar Emanuel “N” y Ezequiel “N”, quienes con desayuno en la mesa rindieron su declaración ante el Ministerio Público.Cabe destacar que Héctor Arenas ya se ha visto involucrado en escándalos similares, uno de ellos registrado en julio de 2018 en otro bar de la localidad.