Denuncia por ‘campaña negra’ no es por pleito: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que será la autoridad competente la encargada de determinar la validez de las pruebas en torno a la denuncia que se presentará por la "campaña negra" en el proceso electoral de 2018 con el documental "Populismo en América Latina".En su conferencia de prensa "mañanera" en Palacio Nacional, López Obrador aclaró que no se trata de buscar pleito, “nosotros no nos vamos a pelear con nadie. Es nada más decir: esto estaba mal”.Aseveró que la investigación sobre el citado documental, que formó parte de la "campaña negra" en su contra en los comicios del año pasado, está relacionada con el manejo de cuentas de dinero.“Alguien decía que para saber sobre un delito había que seguirle la pista al dinero. Pues eso es. ¿De quién eran las cuentas?, ¿de dónde salía el dinero?, ¿a dónde se iba? por más que trataban de simular, pues se sabe”, expresó.El mandatario federal añadió que la Fiscalía Electoral y el Instituto Nacional Electoral (INE) son las autoridades encargadas de indagar, analizar y revisar, así como prevenir delitos, conductas antisociales y la impunidad.Consideró que en este caso hay suficientes elementos a evaluar, aunque prefirió no compartirlo por respeto a su investidura, "pero sí se sabía de cómo se agrupaban, iban a tratar de convencer al presidente (Enrique) Peña para que ayudara en una alianza, que se unieran en contra de ‘ya saben quién’”.Sin embargo, dijo, es necesario que se den a conocer esas maniobras sucias, antidemocráticas, mismas que serán desterradas.Asimismo, el presidente López Obrador dijo que se acabará con los fraudes electorales, ya que se tiene que respetar la voluntad de los ciudadanos con elecciones limpias y libres.Sobre la petición que la presidenta del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Claudia Ruiz Massieu, hizo de no intervenir en el proceso de selección del dirigente nacional de ese partido, López Obrador negó que se esté metiendo en la vida interna de ese instituto, ni de ningún otro.Agregó que no conoce a algunos de los dirigentes de los partidos políticos, por lo que si se encuentra con ellos y lo saludan, lo más probable es que “no sepa quién es” y aclaró que el comentario que realizó sobre José Narro fue respecto a la compra de medicamentos y no sobre sus aspiraciones a la candidatura de la dirigencia nacional de PRI.