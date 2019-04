Denuncia por fraude a carpintería de 110 mil pesos

Un particular acudió ante la Fiscalía General del Estado para presentar una denuncia de un presunto fraude luego de que una carpintería le incumplió desde hace seis meses con la entrega de una orden de trabajo.La víctima se identificó como Elty Álvarez Salazar quien acusó a Luis Angel Garza Candela, propietario de Carpinteros Garza, por el fraude de 110 mil pesos en diversos trabajos de carpintería los cuales no realizó.La denuncia señala que esto ha ocurrido desde hace seis meses cuyos trabajos se desarrollarían en una vivienda en Residencial del Lago, por lo que el propietario del negocio de carpintería incumplió.La queja quedó bajo el numero de expediente 466/2019 fue presentada por la afectada y pese a que el dueño del negocio fue ya citado por la Fiscalía a través del Agente del Ministerio Público, este no ha acudido a las citas por lo que podría ser requerido con el uso de la fuerza policial.